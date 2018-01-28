В поисках судна "Восток" обследовали 29 тысяч квадратных километров

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Поисковая группа обследовала свыше 29 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.

"По состоянию на 28 января на 19.00 хбр (12.00 мск) нарастающим итогом за время поиска обследовано: авиацией – 22910 квадратных километров, судами — 6561 квадратных километров", — говорится в сообщении.

В поисках участвуют 101 человек и шесть единиц техники.

На телефон горячей линии МЧС поступили 622 звонка. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.

Как ранее сообщалось, в воскресенье поисковая группа ничего не обнаружила. Ночью поиски продолжат суда, утром в понедельник облеты возобновит авиация МЧС.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.