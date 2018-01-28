Бастрыкин поручил проверить информацию об изнасиловании школьницы в Москве

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства изучить опубликованную 27 января в СМИ информацию о групповом изнасиловании 13-летней школьницы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Подростки сняли происходящее на видео и опубликовали запись в соцсетях. После этого мама девочки обратилась в правоохранительные органы.

"По данному факту в Главном следственном управлении по городу Москве проводится доследственная проверка. <…> Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства затребовать указанные материалы, тщательно их изучить, обеспечить полное и объективное расследование произошедшего и принятие законного процессуального решения", — сказала она.

Как отметила Петренко, по поручению Бастрыкина расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.