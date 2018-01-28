В Воронежской области при ДТП с участием микроавтобуса погиб человек

БРЯНСК, 28 янв – РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Воронежской области, сообщает УМВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье 7.30 мск в Семилукском районе на 209 километре автодороги "Курск-Воронеж-Борисоглебск". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

"В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Четыре пассажира автомобиля ВАЗ, а также водитель и два пассажира автомобиля Mercedes получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.