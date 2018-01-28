В Приамурье проверяют обстоятельства ранения солдата-срочника

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв — РИА Новости. Командование Восточного военного округа проверяет обстоятельства и причины ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе округа.

"Командованием Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка обстоятельств и причин ранения военнослужащего одной из воинских частей Белогорского гарнизона",- сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как отмечается, военнослужащий находится в военном медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Информационный сайт АСН24 со ссылкой на свой источник сообщает, что три огнестрельных ранения получил 18-летний призывник из Челябинска.