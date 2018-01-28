ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Власти Приморья в воскресенье сообщили, что опубликованное ими в субботу видео с борта обледеневшего судна, которое было принято за пропавший в Японском море "Восток", сделано, вероятно, на другом судне.

Накануне власти края опубликовали видео, на котором обледеневшее судно заливает водой, а его автор комментирует происходящее. Представитель администрации Приморья уточнил, что это — последнее видео, присланное с борта судна "Восток", однако точная дата съемки неизвестна.

"В субботу, 27 января, в распоряжении администрации Приморья оказалась видеозапись, направленная властям края агентом судна как видео, снятое членами экипажа плавсредства. Однако по итогам детального ознакомления с записью информация о том, что она сделана с борта "Востока", не подтвердилась", — говорится в сообщении администрации края.

По данным властей, видео с изображением обледеневшего судна, ошибочно принятого за пропавший "Восток", передано агентом, который также был подключен к поискам судна. Директор судовладельца ООО "ДВ-Флот" Станислав Мальчевский отметил, что, вероятно, это видео было снято с другого судна.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. Следователи возбудили уголовное дело. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу было найдено два плота, людей на них не оказалось.