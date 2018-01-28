НОВОСИБИРСК, 28 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после пожара в общежитии под Омском, который, по предварительным данным, произошел из-за воспламенения электроплиты, рассказали в Следственном управлении СК по региону.

"Более точные причины пожара будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, возгорание произошло в одной из комнат общежития на четвертом этаже. Соседи, почувствовав задымление, вынесли из комнаты пострадавшего 23-летнего молодого человека и вызвали сотрудников МЧС. Во время пожара от острого отравления продуктами горения погибли проживающие по соседству 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также соседки — женщины 44 и 23 лет.

Молодого человека, в комнате которого произошло возгорание, госпитализировали. За медицинской помощью с признаками отравления угарным газом обратились шесть человек. Двоих из них также госпитализировали.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района поступило в 05:30 местного времени (02:30 мск). Газодымозащитным службам удалось спасти 50 человек, по автолестнице — десять человек. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 90 человек.