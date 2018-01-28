После пожара в общежитии под Омском госпитализировали трех человек

НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре в общежитии Омского аграрно-технологического техникума госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района поступило в 05.30 местного времени (02.30 мск). До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 90 человек. По данным СК, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.

"Три человека госпитализированы. Один мужчина в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в токсикоцентр БСМП№1 Омска, еще два человека – подросток в состоянии средней степени тяжести и женщина в тяжелом состоянии — в ожоговый центр БСМП№1", — сказал представитель минздрава.