В МЧС рассказали о поисках пропавшего судна "Восток"

ЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Поисковая группа обследовала свыше 22 тысяч квадратных километров акватории Японского моря, где пропало российское судно "Восток", сообщает приморское управление МЧС.

Авиация, по данным ведомства, обследовала 15450 квадратных километров, суда – 6561 квадратный километр. Всего в операции задействованы 106 человек и 8 единиц техники.

Аварийный радиобуй сработал на "Востоке" утром в четверг, на борту находились 20 человек. В субботу в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна "Восток", оба оказались без людей.

Ранее спасательный центр сообщил, что на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".