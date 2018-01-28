Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток" продолжаются четыре дня

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв – РИА Новости. Группировка на месте поиска пропавшего российского судна "Восток" к утру воскресенья все еще не нашла людей, позже к работам присоединится самолет МЧС Бе-200, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Аварийный радиобуй сработал на "Востоке" утром в четверг, на борту находились 20 человек. В субботу в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна "Восток", оба оказались без людей.

"За вечер и ночь ничего нового не обнаружено, кроме плотов без людей (в субботу). На месте проводили поиски судно "Спасатель Заборщиков", сахалинский телоход "Кунашир", судно "Вектор". Утром в воскресенье в район также возвращается Бе-200, поиски продолжаются", — сказал собеседник.

По его словам, погода в районе в воскресенье улучшилась: ветер северный – северо-восточный 10-15 метров в секунду, волны высотой до 2,5 метров, видимость до пяти миль, температура воздуха —5, воды +1 градус.

"Плоты накануне были обнаружены в плачевном состоянии: полусдутые, без тенотов", — сказал представитель спасателей и добавил, что сложно сказать, были ли там ранее люди.

Ранее спасательный центр сообщил, что на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".