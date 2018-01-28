В Петербурге задержали подростка, стрелявшего из пневматики по трамваю

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Двое подростков в Санкт-Петербурге обстреляли из пневматического оружия трамвай, один из них задержан полицией, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ГУМВД, инцидент произошел в субботу около 19.25 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры. Двое школьников несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая.

"Один из них задержан, им оказался 14-летний петербуржец. В результате стрельбы пострадавших нет. Подросток доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.