Пострадавшая при взрыве газа в доме под Волгоградом получила ожог 15% тела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Пострадавшая от взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Волжский Волгоградской области получила ожог 15% тела, сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

Как ранее сообщало областное МЧС, взрыв бытового газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина произошел около 18.00 мск. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры. По данным источника в экстренных службах, она состоит на учете у психиатра.

"Пострадавшая получила ожог 15% тела. Она получила ожог кистей рук, лица и верхних дыхательных путей. Ее состояние не критическое", — пояснил собеседник агентства.

В пункте временного размещения на базе гостиницы "Ахтуба" находится лишь одна семья. Остальные эвакуированные жильцы размещены у родственников и друзей.

В поврежденном подъезде перекрыт газ и отключено электричество, квартиры в нем находятся под охраной полиции и Росгвардии.