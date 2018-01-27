После взрыва газа в доме под Волгоградом организовали проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура города Волжского Волгоградской области организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости представитель областной прокуратуры.

"В связи со взрывом бытового газа в многоквартирном доме прокуратура города Волжского проводит проверку", — сказал собеседник агентства, добавив областное ведомство взяло ситуацию на контроль. На место происшествия выехал прокурор региона.

Как ранее сообщало областное МЧС, взрыв бытового газа в одной из квартир на верхнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина произошел около 18.00 мск в субботу. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры. По данным источника в экстренных службах, она состоит на учете у психиатра. Жильцы двух подъездов дома эвакуированы.