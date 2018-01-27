Под Волгоградом эвакуировали жильцов двух подъездов дома, где взорвался газ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов многоквартирного дома в городе Волжском Волгоградской области, где в субботу в одной из квартир произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по области.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в экстренных службах региона, пострадавшая – 36-летняя хозяйка квартиры.
"В настоящее время жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, а также соседнего подъезда эвакуированы", — сказал представитель областного МЧС.
Он добавил, что видимых обрушений здания нет. В настоящее время специалисты обследуют здание на предмет устойчивости конструкций.
По информации источника в экстренных службах, после взрыва "стенка дома отошла на пять сантиметров".