В МЧС назвали возможную причину пожара в якутской котельной

ХАБАРОВСК, 27 янв – РИА Новости. Пожар на котельной в селе Бердигестях Горного района Якутии, по предварительным данным, произошел из-за нарушений техники безопасности, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что около 21.00 (15.00 мск) субботы произошел пожар на одной из котельных села Бердигестях, обслуживаемых Горным филиалом ГУП ЖКХ Республики Саха Якутия. Погиб оператор котельной. По уточненным данным прокуратуры, в результате пожара без теплоснабжения осталось 66 зданий — это многоквартирные и частные жилые дома, административные здания. Социальные объекты в списке отсутствуют. Прокуратура проводит проверку.

По данным МЧС, котельная горела по все площади. Сейчас пожар уже потушен.

"Общая площадь пожара составила 103 квадратных метра. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси", — говорится в сообщении.

Уточняется, что котельная отапливала часть поселка, в том числе социально значимые объекты.

Сообщается, что на заседании межведомственной рабочей группы правительства республики было принято решение о доставке из Якутска в Бердигестях модульной котельной.

К месту происшествия отправились оперативные группы ГУМЧС России по республике, службы спасения республики Саха (Якутия) и испытательной пожарной лаборатории по республике Саха (Якутия). Всего на месте происшествия задействовано 113 человек и 23 единицы техники.