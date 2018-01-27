В МЧС назвали возможную причину пожара в якутской котельной

ХАБАРОВСК, 27 янв – РИА Новости. Пожар на котельной в селе Бердигестях Горного района Якутии, по предварительным данным, произошел из-за нарушений техники безопасности, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным МЧС, котельная горела по все площади. Сейчас пожар уже потушен.
"Общая площадь пожара составила 103 квадратных метра. Предварительная причина пожара — нарушение техники безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси", — говорится в сообщении.
Уточняется, что котельная отапливала часть поселка, в том числе социально значимые объекты.
Сообщается, что на заседании межведомственной рабочей группы правительства республики было принято решение о доставке из Якутска в Бердигестях модульной котельной.
К месту происшествия отправились оперативные группы ГУМЧС России по республике, службы спасения республики Саха (Якутия) и испытательной пожарной лаборатории по республике Саха (Якутия). Всего на месте происшествия задействовано 113 человек и 23 единицы техники.