В Серпухове потушили пожар на нефтебазе

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Серпухове Московской области ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Задымление возникло в субботу днем на резервуаре с дизельным топливом объемом 2 тысячи кубических метров. По предварительным данным, в резервуаре находилось 25 кубометров дизтоплива. Был объявлен второй номер сложности пожара. В 16.44 мск пожар был локализован.

"Объявлена ликвидация пожара на резервуаре с нефтепродуктами", — сказал собеседник агентства.