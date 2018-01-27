В Якутии взорвалась котельная, погиб один человек

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Взрыв газа конденсата произошел в котельной с последующим пожаром в Якутии, по предварительным данным, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
По его словам, при взрыве вышел из строя дизель-генератор котельной, в результате чего нарушено теплоснабжение 30 жилых домов.
По его словам, из Якутска планируется отправить модульную котельную мощностью 1 мегаватт. Прибытие в пункт назначения планируется ориентировочно через пять часов. Обстоятельства ЧП выясняются.