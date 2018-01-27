В Якутии взорвалась котельная, погиб один человек

Пожар на котельной в населенном пункте Бердигестях. 27 января 2018

Пожар на котельной в населенном пункте Бердигестях. 27 января 2018

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Взрыв газа конденсата произошел в котельной с последующим пожаром в Якутии, по предварительным данным, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"В населенном пункте Бердигестях произошел взрыв газа конденсата с последующим пожаром на площади порядка 80 квадратных метров. Погиб оператор котельной", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при взрыве вышел из строя дизель-генератор котельной, в результате чего нарушено теплоснабжение 30 жилых домов.

По его словам, из Якутска планируется отправить модульную котельную мощностью 1 мегаватт. Прибытие в пункт назначения планируется ориентировочно через пять часов. Обстоятельства ЧП выясняются.