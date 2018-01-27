В Якутии автобус столкнулся с грузовиком, два человека погибли

ХАБАРОВСК, 27 янв – РИА Новости. Микроавтобус с пассажирами и грузовик столкнулись в субботу на федеральной трассе "Вилюй" в Якутии, два человека погибли, семеро, в том числе ребенок, пострадали, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД МВД по Якутии.
Он отметил, что пятеро пострадавших, в том числе и ребенок с переломом руки, госпитализированы.
По его словам, место аварии находится довольно далеко от Якутска. На место аварии выехали представители Госавтоинспекции, следствия, МЧС. Проводится проверка.
Собеседник уточнил, что на месте аварии температура воздуха около 40 мороза.