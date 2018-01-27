В центре Мурманска улицы залило водой из-за прорыва трубы

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Семь многоэтажных домов в центре Мурманска остались без водоснабжения из-за прорыва на водоводе, сообщили в мэрии Мурманска, несколько улиц оказались залиты водой, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько улиц Мурманска – Карла Маркса, Старостина, Софьи Перовской и некоторые другие – оказались в субботу утром залиты водой. Как сообщили в мэрии Мурманска, причиной стал прорыв водовода.

"По адресу улица Старостина, дом 59 произошел порыв водовода, принадлежащего ГОУП "Мурманскводоканал". Информация об аварии поступила в 8 утра, было зафиксировано повреждение на трубе диаметром 300 мм. Поток воды пошёл по улице Старостина, вниз по улице Карла Маркса до улицы Софьи Перовской", — отметили в мэрии.

Отмечается, что к середине дня субботы выход воды прекращен. Двадцать восемь единиц дорожной техники — грейдеры, пескоразбрасыватели, другие спецавтомобили проводят работы по посыпке и снятию ледового наката. На участках, где ведутся работы, силами УГИБДД вводится ограничение движения транспорта.

"От водоснабжения отключены семь домов. По заверениям специалистов ГОУП "Мурманскводоканал", сети вернут в нормальный режим работы уже сегодня", — добавили в пресс-службе мэрии.

Мурманчане в соцсетях сообщают о нескольких авариях из-за заполненных водой улиц, родители отмечают, что ученики гимназии №1, находящейся в районе аварии, не смогли вовремя попасть в школу. Прокуратура Октябрьского округа Мурманска начала проверка по факту аварии, отмечается на сайте ведомства.

"В ходе проверки прокуратура установит причины возникновения аварийной ситуации, будет дана оценка действиям ответственных лиц. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.