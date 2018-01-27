В Серпухове произошло задымление на резервуаре с дизельным топливом

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Задымление возникло в субботу днем на резервуаре с дизельным топливом объемом 2 тысячи кубических метров в Серпухове Московской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Задымление на резервуаре с дизельным топливом вместимостью 2 тысячи кубических метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в емкости, по предварительным данным, находится 25 кубометров дизтоплива. Объявлен второй номер сложности пожара. Обстоятельства задымления выясняются.