Авиация закончила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток" до утра

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Авиация на субботу закончила поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", однако поисковые суда остаются в районе и продолжат работу ночью, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Ранее в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна "Восток", оба оказались без людей.

"На сегодня авиация закончила поиски, но суда – спасательное "Спасатель Заборщиков", судно Fesco "Диомид" и сахалинский "Кунашир" остаются на поисках, будут искать и ночью", — сказал собеседник.

По его словам, погода в районе улучшилась – сейчас ветер там около 12 м/с, волнение моря – около 2,5 метра. Предыдущие два дня здесь был шторм и волны до 4,5 метра.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.