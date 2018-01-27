САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости. Полиция в Саратове разыскивает подозреваемых в вооруженном нападении на офис страховой компании на улице Аэропорт, 1, где злоумышленники похитили 2,6 миллиона рублей из сейфа и еще некоторую сумму из платежного терминала, сообщил в субботу областной главк МВД.

По данным карты 2ГИС, единственной страховой организацией, расположенной в Саратове на улице Аэропорт, 1 является Росгосстрах. На сайте Росгосстраха также указано, что по указанному адресу находится его универсальный офис "СА Аэропорт".

По данным полиции, в пятницу в 20.25 по местному времени (19.25 мск) двое мужчин, лица которых были закрыты шарфами, под угрозой предмета, похожего на пистолет, ворвались в помещение страховой компании на улице Аэропорт, 1, где наручниками пристегнули двоих сотрудниц 26 и 32 лет к стулу.

"Воспользовавшись находившимися у сотрудницы ключами, похитили из сейфа 2,6 миллиона рублей, после чего при помощи болгарки вскрыли платежный терминал и взяли наличные деньги, сумма ущерба устанавливается. В 21.10 гражданка, дотянувшись до телефона, позвонила "112". На место прибыли сотрудники полиции… Ведется розыск подозреваемых в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурантам дела будет грозить до 10 лет лишения свободы.

На место происшествия выезжало руководство областного главка и городского управления МВД. "Расследование уголовного дела продолжается", — отмечается в сообщении.