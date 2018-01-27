САРАТОВ, 27 янв — РИА Новости. Полиция в Саратове разыскивает подозреваемых в вооруженном нападении на офис страховой компании на улице Аэропорт, 1, где злоумышленники похитили 2,6 миллиона рублей из сейфа и еще некоторую сумму из платежного терминала, сообщил в субботу областной главк МВД.
По данным полиции, в пятницу в 20.25 по местному времени (19.25 мск) двое мужчин, лица которых были закрыты шарфами, под угрозой предмета, похожего на пистолет, ворвались в помещение страховой компании на улице Аэропорт, 1, где наручниками пристегнули двоих сотрудниц 26 и 32 лет к стулу.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурантам дела будет грозить до 10 лет лишения свободы.
На место происшествия выезжало руководство областного главка и городского управления МВД. "Расследование уголовного дела продолжается", — отмечается в сообщении.