На обнаруженном в Японском море плоту с судна "Восток" не нашли людей

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Людей на первом найденном плоту, который уже поднят в районе поиска судна "Восток" в Японском море, нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Людей на плоту не было, он залит водой. Его осматривают. Уже можно сказать, что он с судна "Восток", — сказал собеседник.

По его словам, ко второму плоту судно подойдет через 25 минут.

"Восток" ходит под российским флагом, приписан к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.