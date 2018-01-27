Ректор СПГУ Владимир Литвиненко подал иск против "антиофшорного" сайта

C.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко подал в суд иск о защите чести и достоинства против сайта, который позиционирует себя как раскрывающий офшорные схемы, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

По ее словам, Литвиненко в иске просит признать не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство сведения, распространенные на сайте offshoram-net.com в двух статьях.

"Истец просит суд обязать ответчика удалить публикации, в которых рассказывается, что активы Горного университета якобы перешли к компаниям, которыми владеют близкие люди Владимира Литвиненко. Кроме того, в иске содержится требование опубликовать опровержения статей и полный текст решения по данному делу", — сказала Лебедева.

По ее словам, "изначальная сумма требуемой компенсации морального вреда — 10 миллионов рублей, которые, по утверждению истца, будут направлены на благотворительность". Она отметила, что исковые требования в процессе рассмотрения дела были уточнены. Иск принял к производству Василеостровский районный суд Петербурга в конце сентября прошлого года.

Об иске в свой адрес от Литвиненко в четверг сообщила пресс-служба организации Transparency International Russia. По ее данным, в иске также фигурируют газета "Деловой Петербург" и сайт "Оффшорам-нет.ру".

"Общая сумма исковых требований Литвиненко — 65 миллионов рублей. Тридцать миллионов он рассчитывает получить от "Трансперенси Интернешнл — Россия", 20 миллионов — от "Делового Петербурга", 5 миллионов — от трех журналистов этого издания, а 10 миллионов — от "Оффшорам-нет.ру", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что юристы "Трансперенси Интернешнл — Россия" знакомятся с материалами дела. Пресс-служба заявляет, что Литвиненко требует признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в "расследовании" организации.

Комментарием Литвиненко РИА Новости пока не располагает.

Transparency International Russia — российский филиал международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая выступает за предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов. Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Британии, а также Еврокомиссии и средств частных фондов, таких как Агентство международного развития (USAID), Национальный фонд за демократию (NED), Фонд Сороса.

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