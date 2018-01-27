ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Найденный на месте поиска судна "Восток" в Японском море предмет оказался спасательным плотом, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Предмет оказался спасательным плотом, сейчас его поднимают на борт спасательного судна "Спасатель Заборщиков", — сказал собеседник агентства, не уточнив, есть ли на плоту люди.

Как рассказал РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Приморскому краю, пока непонятно, есть ли на плоту люди — он закрытый.

"Также на место прибыл Ми-8. Идет операция по подъему плота", — сказал собеседник.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту — 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

"Восток" ходит под российским флагом, приписан к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот". Среди членов экипажа — уроженцы Сахалинской, Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, Красноярского края, а также Украины, Молдавии и Азербайджана.