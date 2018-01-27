Число заболевших кишечной инфекцией в хабаровской гимназии возросло до ста

ХАБАРОВСК, 27 янв — РИА Новости. Санитарные врачи к середине субботы зарегистрировали 100 случаев заболевания острой кишечной инфекцией в гимназии в Хабаровске, сообщает управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что с пятницы в гимназии №3 в Хабаровске начали регистрироваться случаи заболевания – их было 9. Роспотребнадзор начал проверку гимназии и ЗАО "Контакт", которое организует питание школьников. СУСК РФ по Хабаровскому краю возбудил дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Работа школы приостановлена.

"По оперативным данным, по состоянию на 27.01.2018 в МАОУ "Гимназия №3" зарегистрировано 100 случаев острой кишечной инфекции. Среди заболевших семь взрослых работников гимназии. Трое детей госпитализированы в инфекционное отделение, остальные получают лечение в амбулаторных условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание протекает в средней и легкой степени тяжести. "У восьми заболевших детей по результатам ПЦР-исследования в материале выделен антиген норовируса", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в субботу в школе проводится заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях гимназии.

Как поясняет Роспотребнадзор, кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой. Заболевание очень заразно. Вирусы устойчивы к дезинфицирующим средствам и могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях.

Причинами возникновения норовирусной инфекции могут быть нарушение обработки овощей и фруктов, технологии приготовления блюд и мытья посуды, несоблюдение требований личной гигиены.