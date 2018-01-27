В Приморье частично сгорела школа

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Школа выгорела на площади 120 квадратных метров в селе Антоновка в Приморье, пострадавших нет, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании школы в селе Антоновка, пожарные прибыли туда спустя 20 минут.

"Наблюдалось открытое горение бытовой пристройки и части кровли одноэтажного здания школы. Задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные провели разведку внутри помещений образовательного учреждения, никого обнаружено не было…. В 23.19 пожар был локализован, а в 01.58 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются, в школе учатся 11 человек. Пока их будут возить автобусом в ближайшую школу в селе Руновка в 11 километрах от их села.