В Пермском крае в результате пожара погибли пять человек

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пять человек, среди которых трое детей, погибли во время пожара в Пермском крае, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУСК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, ночью 27 января в частном жилом доме в поселке Ильинский произошел пожар.

"После его ликвидации были обнаружены обгоревшие останки пяти человек: предположительно, 37-летней женщины, 47-летнего мужчины и троих несовершеннолетних. По данному… возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после ликвидации горения, к работе на месте происшествия приступила группа следователей-криминалистов, эксперт-пожаротехник СУ, руководитель и следователи Пермского межрайонного следственного отдела следственного управления, полицейские. При осмотре тел следов насилия не обнаружено.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления личности погибших и полных обстоятельств их смерти, а также причины возникновения пожара.