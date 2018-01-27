В МЧС рассказали о поиске пропавшего в Японском море судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Поисковая группа обследовала свыше 10 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
"При поиске рыболовецкого судна обследовано более 10 тысяч квадратных километров, поиски продолжаются… Утром 27 января для проведения поисковых работ вылетели воздушные суда МЧС России и Минобороны. На борту авиасудов находятся спасатели с необходимым оборудованием и подготовкой", — говорится в сообщении.
Судно ищут 108 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 44 человека и три единицы техники.
По данным МЧС, на телефон горячей линии 8(423)239-99-99 уже поступило 376 обращений. Родственникам пропавших оказывают информационную поддержку и психологическую помощь.