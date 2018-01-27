Авиация готовится к возобновлению поисков пропавшего в Японском море судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и самолет Бе-200 готовятся к возобновлению поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", рассказал РИА Новости морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.
В пятницу на поисках работали самолет МЧС Бе-200, вертолет МЧС Ми-8, самолет ТОФ Ан-26, два судна. Утром в пятницу из Красноярска вылетел еще один Бе-200, по пути он совершил посадку.
"Ночью поиски на море вели спасательное судно "Спасатель Заборщиков", теплоход "Fesco Диомид" и проходящие мимо суда. Вертолеты Ми-8 и самолет МЧС России Бе-200 готовятся к возоновлению поисков", — рассказал собеседник, отметив, что погода во второй половине дня может улучшиться.