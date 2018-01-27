Авиация готовится к возобновлению поисков пропавшего в Японском море судна

ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Вертолеты Ми-8 и самолет Бе-200 готовятся к возобновлению поисков пропавшего в Японском море судна "Восток", рассказал РИА Новости морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли 2 спасжилета, 2 спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

В пятницу на поисках работали самолет МЧС Бе-200, вертолет МЧС Ми-8, самолет ТОФ Ан-26, два судна. Утром в пятницу из Красноярска вылетел еще один Бе-200, по пути он совершил посадку.

"Ночью поиски на море вели спасательное судно "Спасатель Заборщиков", теплоход "Fesco Диомид" и проходящие мимо суда. Вертолеты Ми-8 и самолет МЧС России Бе-200 готовятся к возоновлению поисков", — рассказал собеседник, отметив, что погода во второй половине дня может улучшиться.