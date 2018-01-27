Зона креатива: как уголовники становятся музыкантами и писателями

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Андрей Григорьев. Играть в профессиональной футбольной команде, сочинить пару бестселлеров или записать серию музыкальных альбомов — удивительно, но все это возможно даже за решеткой. Как правило, в неволе у человека много свободного времени. И некоторые его зря не теряют. Например, осужденный за крупную взятку экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев в камере СИЗО "кремлевского централа" осваивает разработанный им самим гимнастический комплекс. О заключенных, которым удалось овладеть новыми специальностями и добиться неплохих результатов, — в материале РИА Новости.

Киллер-писатель

Наемный убийца Ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов по кличке Леша Солдат, угодив на нары за 12 доказанных убийств, превратился в литератора. В начале творческого пути он писал в основном автобиографические книги о российском криминале. Некоторые из них стали бестселлерами. Со временем бывший киллер переключился и на другую тематику. Так, в декабре 2017-го в свет вышло его новое произведение — "Онколига". Книга основана на реальных событиях и посвящена молодой девушке, умершей от от рака. Напомним, Шерстобитов сейчас отбывает 23-летнее наказание в исправительной колонии в Липецкой области.

Футболист-наркоторговец

В 2010-м в Чили к трем с половиной годам тюрьмы приговорили 24-летнего россиянина Максима Молокоедова. Он попался в аэропорту Сантьяго с шестью килограммами кокаина, спрятанного в обложках детских книг. В заключении активно занялся футболом. В южноамериканской колонии для этого имелись все условия — на территории оборудованы шесть площадок для мини-футбола и большое поле. Там тренировалась целая тюремная команда.

Однажды спортивные занятия посетил наставник сборной Чили Клаудио Борхе. Он заметил Молокоедова и пригласил его на тренировки местной команды "Сантьяго Морнинг". Администрация колонии не возражала. В клубе оценили футбольный талант заключенного из России и вскоре подписали с ним контракт. Происходило это тоже за решеткой, а менеджером арестанта стал его тюремный тренер Флавио.

© AP Photo / Alvaro Duran,Las Ultimas Noticias Российский футболист Максим Молокоедов © AP Photo / Alvaro Duran,Las Ultimas Noticias Российский футболист Максим Молокоедов

Маньяк-музыкант

Ростовский маньяк Владимир Криштопа осужден в далеком 1995-м. Ему грозила смертная казнь, приговорили к пожизненному. В колонии особого режима "Черный беркут" осужденный за убийства и изнасилования переквалифицировался в музыканта. Однажды Криштопа сочинил и исполнил под гитару несколько песен. Записал на обычный пленочный диктофон и подарил кассету матери. Среди заключенных у Владимира нашлись единомышленники, и вместе с ними он основал панк-группу "Эвтанайзер". Коллектив регулярно принимает участие в конкурсах песни среди осужденных "Калина красная". В прошлом году тюремные рокеры отпраздновали десятилетний юбилей. За это время они записали пять альбомов.

Фотограф-плотник

Известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин получил десять лет колонии за жестокое убийство жены-модели. В заключении он продолжал фотографировать. Только позировали ему уже не симпатичные девушки с макияжем, а заключенные, охранники, тюремные животные и гости исправительного учреждения. Впрочем, через какое-то время муза покинула гламурного папарацци, и с этим видом творчества он завязал. Не исключено, что вдохновение исчезло из-за длительного пребывания в замкнутом пространстве.

Отложив фотоаппарат, Лошагин нашел новое увлечение: записался на курсы краснодеревщика. В 2017-м он уже мастерил мебель для православного храма, открывшегося на территории колонии. Сейчас Дмитрий работает там штатным церковным плотником. Сидеть ему еще около шести лет.

Художник-репетитор

Бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма, неплохо освоил рисование карандашом и углем. Новое для себя художественное ремесло россиянин изучает по учебнику "Курс академического рисунка", который ему прислала знакомая из Канады. Работы Бута можно увидеть на ежегодной тюремной выставке изобразительного искусства. Эту экспозицию непременно посещает профессор живописи из местного университета. "Он очень интересный человек: сам сидел в тюрьме в молодости, и там начал рисовать, — ранее рассказывал РИА Новости Бут. — Освободился, поступил в университет на факультет живописи, окончил его, и остался преподавать".

Кроме того, Виктор дает заключенным уроки русского языка. "Есть ученик, с которым мы уже можем на некоторые темы беседовать по-русски, он может петь несколько русских песен. Занимается упорно, пять раз в неделю со мной, и еще по часу в день сам, ему интересно, — продолжает арестант. — Правда, нам не хватает учебников. Мы до сих пор занимаемся по книгам начального уровня, а следующих частей пока добыть не удалось".