На Ямале в поселке после пожара обрушился жилой дом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 янв — РИА Новости. Жилой дом сгорел в поселке Пангоды в Ямало-Ненецком автономном округе, дом из-за пожара обрушился, 65 человек эвакуированы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном многоквартирном доме поступило в пятницу около 20.20 по местному времени (18.20 мск). Открытое горение в настоящее время ликвидировано. В МЧС уточнили, что все 65 жильцов дома эвакуированы, сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

"Дом восстановлению не подлежит, идет обрушение по всей площади", — добавили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Как уточнили в пресс-службе окружного управления МЧС, общая площадь пожара составила 636 квадратных метров. В ближайшее время начнется разбор сгоревших конструкций, после чего дознаватели смогут приступить к выяснению причин пожара. В ведомстве отметили, что власти Надымского района сразу после случившегося обсудили ситуацию в рамках экстренного заседания комиссии по предупреждению ЧС, администрация изучает вопрос расселения погорельцев, при этом известно, что пострадавший от огня дом восстанавливаться не будет.