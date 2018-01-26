В Кабардино-Балкарии насильника лишили родительских прав

НАЛЬЧИК, 26 янв — РИА Новости. Суд в Кабардино-Балкарии лишил родительских прав мужчину, осужденного за то, что 16 лет насиловал своих дочерей, сообщает региональное Следственное управление СК России.

Ранее следствия и суд установили, что 36-летний житель Прохладненского района с 1999 года многократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери 1995 года рождения. В 2006 году он изнасиловал ее и с тех пор регулярно проделывал это. С 2007 года он регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении младшей дочери, 2001 года рождения.

Подобное продолжалось до начала 2015 года, когда мужчина уехал на заработки в другой регион, а одна из девочек рассказала о случившемся родственнице. В декабре 2016 года суд признал мужчину виновным по 170 эпизодам преступлений и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

После вынесения приговора следователи обратились в прокуратуру региона и органы опеки с предложением инициировать процедуру лишения мужчины родительских прав. С аналогичным предложением следователи выступили и в отношении мужчины, который выбросил в окно четвертого этажа своего грудного сына и был признан судом виновным в покушении на убийство малолетнего.

"Рассмотрев исковые заявления о лишении родительских прав и согласившись с их мотивацией, суд вынес решения о лишении мужчин родительских прав в отношении их детей", — говорится в сообщении.