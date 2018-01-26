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Происшествия

Экс-главу Татфондбанка Мусина отпустили из СИЗО под домашний арест

19:1826.01.2018
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТабличка у входа в офис Татфондбанка в Москве. Архивное фотоТабличка у входа в офис Татфондбанка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КАЗАНЬ, 26 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Приволжский районный суд Казани в пятницу изменил меру пресечения бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест, о чем ходатайствовало следствие, передаёт корреспондент РИА Новости.

Здание головного офиса Татфондбанка. Архивное фото
© Фото : ПАО "Татфондбанк"
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве экс-главы Татфондбанка Мусина
Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта 2017 года, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. Последний раз мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мусина была продлена судом до 16 февраля. За время следствия Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, несколько раз получал врачебную помощь в медчасти СИЗО и трижды был госпитализирован: в начале мая, в конце ноября, а также в январе 2018 года, непосредственно перед сегодняшним заседанием. В пятницу в УФСИН сообщили РИА Новости, что Мусин вернулся в СИЗО.

В среду следствие обратилось в Приволжский районный суд Казани с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Мусина с содержания под стражей на домашний арест. Как сказано в ходатайстве, Мусин способствует раскрытию преступления, сотрудничает с органами следствия.

"Ходатайство удовлетворить, избрать в отношении Мусина… меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказал судья.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ущерб по делу Татфондбанка превысил 50 миллиардов рублей
Как отметил в ходе заседания представитель следствия, в настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для избрания Мусину меры пресечения в виде содержания под стражей, изменились. В частности, по информации следователя, обвиняемый в полном объёме признал вину в инкриминируемых преступлениях, по делу изъято значительное количество документов, выявлены дополнительные эпизоды, расследование которых может затянуться на полтора-два года, при этом состояние здоровья Мусина ухудшилось. Следствие также не исключило увеличения количества обвиняемых по делу. Представитель прокуратуры в суде заявил, что основания для изменения Мусину меры пресечения на более мягкую отсутствуют.

Ранее, в декабре, представитель следствия отмечал, что активная фаза проведения следственных действий по делу завершена, в ближайшее время планируется предъявить Мусину окончательное обвинение. По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, в отношении Мусина возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела, общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, превышает 50 миллиардов рублей. Следователи провели обыски, наложили арест на имущество подозреваемого.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
Суд в Казани перевел двух фигурантов дела Татфондбанка под домашний арест
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта текущего года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства — в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле признал кредитную организацию банкротом.

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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S F
хорошо себя вёл ?????
19:40
26.01.2018
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