Мэра Махачкалы Мусаева временно отстранили от должности

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Ессентукский городской суд в пятницу временно отстранил от должности мэра Махачкалы Мусу Мусаева, обвиняемого в превышении полномочий, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

"В Ессентукском городском суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя… о временном отстранении от должности главы городского округа Махачкала Мусаева, содержащегося под стражей, обвиняемого в превышении должностных полномочий", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мусаев был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО "АСПК" за 1,1 миллиона рублей. Согласно заключению специалиста, рыночная стоимость указанного земельного участка превышает 81 миллион рублей.