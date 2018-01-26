Суд арестовал водителя, сбившего людей на проспекте Мира в Москве

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Таганский суд Москвы санкционировал арест водителя Александра Овечкина, который сбил людей, стоявших на остановке на проспекте Мира, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Овечкину предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД РИА Новости сообщили, что один человек погиб, четверо ранены после того, как водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в людей, стоявших на остановке общественного транспорта на проспекте Мира в Москве. Как сообщил источник в правоохранительных органах, водитель машины, возможно, был пьян. Он отказался от медицинского освидетельствования.