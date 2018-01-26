Врачи рассказали о состоянии рабочего после падения крана под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. Крановщик упавшего башенного крана в Зеленоградске Калининградской области получил несколько переломов, сообщили журналистам в региональном министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в результате падения башенного крана в Зеленоградске пострадал 28-летний крановщик. Мужчину госпитализировали. СУСК начал доследственную проверку по факту случившегося.

"При падении строительного крана в Зеленоградске пострадал мужчина 28 лет. С несколькими переломами он был доставлен в Зеленоградскую больницу и после оказания первой медицинской помощи переведен в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние также оценивается медиками как средней степени тяжести", — сообщили в министерстве.