В Калининградской области упал башенный кран

КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. Башенный кран упал в Зеленоградске Калининградской области, рабочий госпитализирован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Наталья Гацко.

"Проводится доследственная проверка по факту падения башенного крана на одной из строительных площадок по улице Потемкина в городе Зеленоградске 26 января 2018 года. По предварительным данным, в кабине башенного крана находился 28-летний крановщик, который с травмами госпитализирован в лечебное учреждение", — сказала она.

"Информация о других пострадавших в настоящий момент уточняется", — добавила представитель ведомства.