В Оренбурге распространили новый фоторобот убийцы бизнесмена и его сына

УФА, 26 янв – РИА Новости. Полиция Оренбургской области составила новый фоторобот подозреваемого в убийстве бизнесмена и его 7-летнего сына, сообщает управление МВД по области.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены 17 января в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. В региональном управлении СК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривают разные версии, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена. Правоохранители объявили вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о преступнике. Ранее полиция распространила фоторобот предполагаемого убийцы, который передвигался на автомобиле марки "Лада Приора" или "Лада Гранта" черного цвета. Сообщали, что мужчине около 35-40 лет, он славянской внешности, его рост 175-180 сантиметров.

"У сотрудников полиции появился новый фоторобот подозреваемого в убийстве. Фоторобот опубликован на сайте МВД области. Сотрудники полиции просят граждан посмотреть фоторобот, и если он похож на человека, который вам знаком или вы встречались с ним, то сообщить в правоохранительные органы", — говорится в сообщении полиции.