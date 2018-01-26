Суд вынес приговор по делу о ДТП под Тулой, где погибли шесть человек

ВОРОНЕЖ, 26 янв — РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения водителя иномарки, которая столкнулась в Тульской области с другим автомобилем, в результате чего погибли трое детей и трое взрослых, сообщила в пятницу прокуратура региона.

Авария на 279 километре М2 "Крым" произошла 12 июня 2017 года. Автомобиль Renault Logan под управлением 35-летнего жителя Орла следовал со стороны Москвы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-2114".

"В результате столкновения пассажирам Renault Logan — женщине и двоим несовершеннолетним детям, водителю, пассажирке и несовершеннолетней дочери водителя автомобиля "ВАЗ 2114" причинены телесные повреждения, повлекшие их смерть", — говорится в сообщении.

По факту ДТП расследовалось дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, авария произошла по вине водителя Renault Logan, который "проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям", нарушил правила и выехал на встречную полосу.

"Суд… назначил… наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил Филимонова А.Е. права управлять транспортными средствами на срок 3 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации прокуратуры, с осужденного по искам потерпевших в качестве возмещения морального вреда взыскано 2 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.