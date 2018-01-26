В Башкирии эвакуировали почти 140 человек после обрушения перехода

УФА, 26 янв — РИА Новости. Из жилого здания в Стерлитамаке, где обрушился переход между домом и заброшенным зданием завода, эвакуировали 139 человек и устроили их в пункте временного размещения, сообщает управление МЧС по Башкирии.

В пятницу в 13.05 мск обрушился надземный переход между неэксплуатируемой частью жилого дома и зданием бывшего завода "Машстрой" в Стерлитамаке. Управление МЧС России по региону ранее сообщало, что эвакуации населения из жилого здания не требуется.

"На момент обрушения в доме находились 139 человек, в том числе 21 ребенок. На период проведения аварийно-спасательных работ людей эвакуировали в пункт временного размещения, который развернут в филиале Башкирского государственного университета по улице Гоголя, 147", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавших нет, для эвакуированных организовали горячее питание.