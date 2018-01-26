ПЕРМЬ, 26 янв — РИА Новости. Пострадавшая при ЧП в пермской школе учительница попросила журналистов ее не беспокоить, говорится в сообщении министерства здравоохранения Пермского края.

"Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье", — цитирует слова Натальи Шагулиной пресс-служба краевого минздрава.

По данным городской клинической больницы № 4, женщина идет на поправку. "Но говорить о ее скором выздоровлении рано", — сказали РИА Новости в медучреждении.

Вместе с учительницей в поножовщине в пермской школе пострадали ученики младших классов, всего — 15 человек. ЧП произошло в прошлый понедельник, 15 января. Подозреваемые были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".