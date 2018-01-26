Жителю Архангельска предъявили обвинение за жестокое убийство собутыльника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью жителя Архангельска, который не менее 140 раз ударил ножом собутыльника, сделавшего ему замечание из-за испачканного пола, сообщает управление СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следствием и судом установлено, что 2 июля 2017 года обвиняемый после совместного употребления спиртных напитков по месту жительства 33-летнего потерпевшего… в… Архангельске в ходе ссоры нанес тому не менее 140 ударов ножом по различным частям тела. Обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что, познакомившись с потерпевшим, пришел к тому в гости с целью распития спиртных напитков. В процессе застолья хозяин квартиры сделал ему замечание из-за испачканного пола. В порыве гнева он нанес потерпевшему множественные ножевые ранения и покинул квартиру", — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по статье "убийство, совершенное с особой жестокостью".

Как уточняет управление СК, в ходе расследования в отношении обвиняемого проведена психолого-психиатрическая экспертиза, в соответствии с выводами которой он признан вменяемым.

"Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу отца убитого. Приговор суда не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.