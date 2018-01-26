В Башкирии обрушился переход между домом и заброшенным заводом

УФА, 26 янв — РИА Новости. Надземный переход между жилым домом и заброшенным зданием завода обрушился в башкирском Стерлитамаке, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает управление МЧС России по региону.

По данным ведомства, в пятницу в 13.05 мск спасателям поступило сообщение "об обрушении надземного перехода между неэксплуатируемой частью жилого дома и бывшего здания завода "Машстрой" на улице Гоголя города Стерлитамак".

"Эвакуации населения из жилого здания не требуется. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. На ликвидации работает 12 человек и три единицы техники", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства пояснил РИА Новости, что инцидент произошел в переходе из здания, которое до закрытия завода было административным, а после – переделано в общежитие.