В Астрахани шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Шесть человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршрутным такси в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.

Авария произошла накануне вечером на 17-м километре Общегородской транзитной магистрали непрерывного движения. "Водитель Hyundai Sonata не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение. Из-за изменения траектории движения иномарки произошло столкновение с автомобилем "Луидор", который от удара отбросило на металлическое ограждение", — сказал собеседник.

В результате ДТП пострадали шесть пассажирок маршрутного такси. Так, 22-летняя девушка получила перелом голени, женщина 1962 года рождения – перелом челюсти, астраханки в возрасте 23, 42 и 50 лет – ушибы конечностей и грудной клетки, у 18-летней жительницы областного центра диагностировано сотрясение головного мозга и перелом носа.

Пять пострадавших были доставлены в больницу бригадами Центра медицины катастроф, еще одна позже самостоятельно обратилась за помощью. Всего в салоне микроавтобуса находились 14 человек. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники ДПС проводят административное расследование.