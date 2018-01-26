На Урале спортсмены, участвовавшие в вооруженной разборке, пойдут под суд

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Спортсмены, мстившие за оскорбленного знакомого, пойдут под суд по обвинению в массовых беспорядках с оружием на Урале, сообщает Генпрокуратура РФ в пятницу.

Следствие считает, что в сентябре 2016 года местный житель Дмитрий Пестриков подговорил родных братьев и двоюродного брата собрать людей для нападения на дом другого местного жителя Олега Шишова, который его оскорбил. Один из подельников зачинщика беспорядков договорился со спортсменами, занимающимися боевыми искусствами, после чего Пестриков с 24 сообщниками приехал к дому Шишова с ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами, битой. Шишов вместе со своими знакомыми братьями Дутовыми защищались при помощи карабина, травматического пистолета и кинжала.

Один из братьев Дутовых получил огнестрельное ранение и потерял сознание, а самого Шишова избили, после чего он несколько раз выстрелил в сторону Пестрикова и его подельников, ранив нескольких из них. Двое были тяжело ранены, двое погибли, еще один мужчина умер в марте 2017 года в СИЗО из-за тяжелой болезни, и уголовные дела в отношении троих умерших были закрыты.

Как сообщает надзорное ведомство, всего к уголовной ответственности в качестве подозреваемых и обвиняемых привлечено 22 человека, из них 19 фигурантов основного дела обвиняются по статьям УК РФ "Склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия", "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия". Одному из них, Пестрикову, предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Организация массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия", "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста".

"Настоящее уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Свердловский областной суд", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что в декабре прошлого года Шишова приговорили к одному году ограничения свободы за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Один из подельников Пестрикова заключил досудебное соглашение, и его дело выделили в отдельное производство. Оглашение приговора в отношении него состоится 29 января, при этом гособвинитель просил назначить ему 4 года колонии строгого режима. Еще два дела, выделенных в отдельное производство, приостановлены из-за болезни обвиняемого и невозможности участия в процессе другого обвиняемого.