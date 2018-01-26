В Калининграде задерживают прибытие и вылет самолетов из-за тумана

КАЛИНИНГРАД, 26 янв — РИА Новости. Прибытие и вылет самолетов в калининградском аэропорту "Храброво" задерживаются из-за сильного тумана в регионе, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие и отправка рейсов задерживается. Из-за неприбытия воздушных судов по расписанию задерживается вылет обратных рейсов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

Отмечается, что не смогли совершить посадку воздушные суда, выполняющие рейсы SU 1000, SU 1002, UT 389 из Москвы и два рейса из Санкт-Петербурга – они были отправлены на запасные аэродромы. Два рейса в Санкт-Петербург отменены.

В пресс-службе отметили, что отмена рейсов авиакомпании "РусЛайн" в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга, в Берлин и авиакомпании "Уральские авиалинии" на московском направлении и в Екатеринбург была плановой, не связанной с метеоусловиями аэропорта "Храброво". В аэропорту рекомендовали следить за актуальной информацией о времени прибытия и отправления рейсов на онлайн-табло на сайте аэропорта.