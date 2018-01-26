Материалы о нарушениях в школе-интернате в Электростали направили в суд

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор направил в суд материалы о нарушениях в "Школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья №1" в Электростали, откуда ранее из-за отравления были госпитализированы 10 детей, сообщает пресс-служба ведомства.

В четверг стало известно об отравлении воспитанников в школе-интернате в Электростали. По данным Роспотребнадзора, отравились 16 детей, десяти из них потребовалась госпитализация. Администрация Электростали сообщила, что врачи предполагают у детей ротавирусную инфекцию.

"По выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства материалы дела направлены в судебные органы", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в рамках расследования в лабораторию отправлены образцы объектов, которые могли стать причиной отравления, а также пробы биологического материала заболевших и контактирующих с ними лиц. В настоящее время в стационаре находятся восемь детей, работа столовой приостановлена со вчерашнего дня.