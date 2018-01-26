Следствие попросило арестовать главу секты "бога Кузи"

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следствие просит об аресте главного руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, которого подозревают в хищении 215 миллионов рублей вещдоков по делу сектантов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в суд", — сказала она.

Андрею Попову, известному как "бог Кузя" вменяют создание тоталитарной секты и мошенничество. В октябре 2017 года полиция объявила в розыск Цукермана — 59-летнего уроженца Омска, который получил 215 миллионов рублей по фальшивым документам.

Следствие установило, что мужчина изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году суд вынес решение о взыскании в его пользу более 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в качестве вещдоков по уголовному делу.

На банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.