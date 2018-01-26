Бастрыкин поручил взять на контроль проверку инцидента с медиками в Сочи

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль проведение проверок двух инцидентов с медиками, которые произошли в Сызрани и Сочи, сообщила в пятницу официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, 24 января в Сызрани мужчина нанес ножевые ранения фельдшеру скорой помощи, который прибыл на вызов. Также в СМИ был опубликована видеозапись из горбольницы Сочи, на которой видно, как медсестры вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы медучреждения и оставили лежать на земле. Как сообщает СК, очевидцы вызывали к мужчине скорую помощь, бригада осмотрела его и вернула обратно в больницу.

"По данным фактам в следственных управлениях по Самарской области и Краснодарскому краю организованы доследственные проверки. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль проведение указанных проверок, тщательно изучить все изложенные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц", — сообщила Петренко.