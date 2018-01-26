СК завел дело после вспышки кишечной инфекции в хабаровской гимназии

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в гимназии в Хабаровске, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю зарегистрировало девять сообщений о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии №3 в Хабаровске.

"По факту вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии №3 города Хабаровска следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших.